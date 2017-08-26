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Кишинев через несколько дней даст Москве ответ по выводу миротворцев

Международная панорама
26 августа, 12:54 UTC+3 ЗАВИДОВО ЗАВИДОВО 26, августа. /ТАСС

Ранее в МИД РФ назвали "недружественной акцией" инициативу Молдавии в ООН о выводе из Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент

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© Сергей Карпов/ТАСС

ЗАВИДОВО, 26 августа. /ТАСС/. Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца сообщил, что Кишинев в течение нескольких дней должен дать ответ Москве на просьбу не включать инициативу о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

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"Вчера я передал один из тезисов [замглавы МИД РФ] Сергея Алексеевича [Рябкова] о том, что есть просьба, чтобы Молдова не настаивала на включении", - сказал он в субботу журналистам. Негуца добавил, что в ближайшие дни "необходимо принять решение".

Ранее в августе правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня ГА, которая начнется 12 сентября. В связи с этим в пятницу Негуца был вызван в МИД РФ.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон осудил такую инициативу правительства. В пятницу в МИД Молдавии уточнили, что речь идет не о российских миротворцах, а о военных РФ, которые не входят в состав миротворческой миссии.

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Персоны
Додон, Игорь Рябков, Сергей Алексеевич
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Генассамблея ООН
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