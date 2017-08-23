Глава Молдавии осудил инициативы правительства о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил обращение правительства к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Facebook .

"Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывод которой возможен при политическом решении конфликта. Все это хорошо понимают. Мы считаем, что это пустой пиар-ход", - написал президент, который находится в оппозиции к проевропейскому большинству в парламенте.

Он считает, что за этими инициативами стоят "западные кураторы и кукловоды". "Рекомендуем правительству сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишиневом, решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра, возобновлении переговорного процесса", - отметил Додон.

Позиции расходятся

Как говорится в опубликованном накануне письме постоянного представителя Молдавии при всемирной организации Виктора Морару, Кишинев просит ООН поддержать усилия, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории".

В нем отмечается, что рассмотрение этой темы "станет столь необходимым практическим шагом в русле превентивной дипломатии в регионе, в котором поддержание международного мира и безопасности может находиться под угрозой". Кишинев выступает за преобразование миротворческой миссии в разделительной зоне приднестровского конфликта в гражданскую под международными мандатом.

Однако с этой позицией не согласен лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод миротворцев - это прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта.

Мир на Днестре

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта по подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров. С тех пор в результате боевых действий здесь не погиб ни один человек.

В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В их задачу также входит охрана военных складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина заблокировала снабжение по своей территории.