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Додон высказался за сохранение миротворческой операции под эгидой РФ

Международная панорама
24 августа, 15:05 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 24, августа. /ТАСС

По словам президента Молдавии, операция проводится на высоком профессиональном уровне и выполняет свои задачи

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КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за продолжение миротворческой миссии на Днестре под эгидой РФ. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook, комментируя призывы правительства к выводу российских голубых касок и преобразованию существующей миссии в гражданскую под международным мандатом.

"Миротворческая операция в существующем формате должна быть продолжена. Никто не вправе препятствовать плановой ротации миротворцев и исполнению ими своих задач по поддержанию мира в регионе", - отметил президент. По его словам, "миротворческая операция на Днестре проводится на высоком профессиональном уровне и выполняет свои задачи".

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