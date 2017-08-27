КНДР потребовала от СБ ООН рассмотреть вопрос о совместных учениях Южной Кореи и США

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ТАСС, 27 августа. Постоянный представитель КНДР при ООН потребовал обсудить на заседании Совета Безопасности совместные учения Ulchi - Freedom Guardian, которые проводят Южная Корея и США. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на KCNA.
"КНДР настоятельно просит СБ ООН обсудить вопрос совместных военных учений в качестве чрезвычайного пункта повестки", - говорится в заявлении северокорейской стороны.
Как проинформировало агентство KCNA, соответствующий запрос был направлен в пятницу. "Если СБ ООН еще раз проигнорирует запрос КНДР, станет очевидно, что СБ ООН перестал оставаться органом, который несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - отметили в Пхеньяне.
На этой неделе в регионе стартовали учения Ulchi - Freedom Guardian. КНДР расценила эти маневры как враждебные действия, которые усиливают напряженность в регионе, и решительно осудила их начало.