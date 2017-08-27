Ливанской армии переданы останки шести убитых террористами солдат

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Останки шести военнослужащих, убитых террористами, переданы в воскресенье ливанской армии в рамках соглашения о перемирии в граничащем с Сирией районе. Об этом сообщил шеф ливанских спецслужб Аббас Ибрагим, выступая перед журналистами в Бейруте. По его словам, еще два тела будут возвращены до конца дня.

"Мы почти уверены, что это наши солдаты, но для точности предстоит провести анализ ДНК, - отметил Ибрагим. - Нам, конечно, всем хотелось, чтобы у этой истории была иная развязка".

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу на ливанской стороне границы в 07:00 мск. Ливанское командование пошло на этот шаг для того, чтобы выяснить судьбу восьми военнослужащих. Они были захвачены в плен 2 августа 2014 года, когда боевики запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" напали на город Эрсаль в 90 км от Бейрута.