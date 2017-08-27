СМИ: "Хезболлах" передаст ливанской армии тела восьми убитых террористами солдат

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БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Группа экспертов направилась в воскресенье в пограничный район Вади-Мирра на территории Сирии, где находится захоронение восьми ливанских солдат, которые были захвачены в заложники в 2014 году, а затем убиты террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24. По его информации, после проведения анализа ДНК тела военнослужащих будут переданы ливанской армии.
Выяснение судьбы пленных солдат стало одним из пунктов соглашения о перемирии, объявленном в воскресенье между ливанской шиитской партией "Хезболлах", воюющей на стороне сирийской армии, и остатками банд ИГ, которые окружены в горном районе Халимат-Кара. По условиям сделки экстремисты будут выведены из приграничной местности в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
Прекращение огня вступило в силу в 07:00 мск на ливанской стороне границы, где войска, с 19 августа проводящие операцию под кодовым названием "Рассвет", блокировали радикалов в пограничном секторе площадью 20 кв. км. Ливанское командование пошло на этот шаг для того, чтобы выяснить судьбу восьми военнослужащих.
В центре Бейрута на площади Риада Сольха в воскресенье собрались родственники военнослужащих, которые оплакивают погибших и принимают соболезнования.