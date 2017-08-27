В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Продолжение конфликта на Украине может нанести серьезный ущерб российско-американским отношениям. Об этом специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер сообщил лондонской газете Financial Times.

"Взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами важны, но при этом они будут искалечены этой проблемой на Украине", - рассказал он в опубликованном в воскресенье интервью.

Передавая слова спецпредставителя Госдепа, газета сообщает, что Волкер говорил о необходимости принятия Россией ряда "основополагающих решений" в отношении того, "следовать ли ей или нет по пути выполнения минских соглашений".

Кроме того, в интервью была затронута тема поставок американского оружия на Украину. По словам Волкера, в администрации президента Дональда Трампа всерьез рассматривают такой вариант.

"Администрация Трампа сейчас рассматривает вопрос о том, продолжать ли нам отказываться от той линии, которой придерживалась администрация Обамы, или же изменить свою позицию. Пока на этот счет еще не принималось никакого нового решения, однако на очень высоком уровне люди относятся к этому очень серьезно. Конечно же, это должно быть решение президента", - подчеркнул Волкер.