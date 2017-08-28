Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны и гонки вооружений

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ВАРШАВА, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг утверждает, что альянс не стремится к повторению холодной войны и не хочет новой гонки вооружений. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник польской газетой "Речь посполита".
Отвечая на вопрос о дальнейшем укреплении восточного фланга НАТО, Столтенберг указал, что размещение в Польше и странах Балтии многонациональных батальонов - "это пропорциональный ответ" на действия России, которая "расширяет свои военные возможности". "Мы не хотим войны и гонки вооружений", - подчеркнул он.
Генсек признал, что в НАТО "процесс адаптации и модернизации еще не завершен". "Он включит как новую инфраструктуру, так и перемены в структуре командования", - добавил Столтенберг. "Боевые группы - это не только пехота. Нужна поддержка с воздуха, моря, разведка и защита от кибератак", - отметил он, добавив, что "НАТО работает над этим".
По словам Столтенберга, в альянсе идет процесс "крупнейшего укрепления коллективной обороны с конца холодной войны". "Мы в три раза повысили готовность наших сил, увеличили численность сил НАТО, создали 8 новых командований в восточных странах, силы быстрого реагирования, отправили боевые группы в Польшу и три страны Балтии, а также укрепили наше присутствие в Румынии и на юго-востоке альянса", - подытожил он.
Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов НАТО было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность каждой из этих боевых групп составляет около тысячи человек. Канада взяла на себя роль "лидирующей нации" в Латвии, Германия возглавляет батальон в Литве, Соединенное Королевство - в Эстонии, а США - в Польше.
Как оценил Столтенберг в интервью польской газете, эти "боевые группы в Польше, Литве и Эстонии достигли оперативной готовности, а в Литве это произойдет в течение ближайших нескольких дней".