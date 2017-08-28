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Дутерте разрешил полицейским убивать сопротивляющихся аресту

Международная панорама
28 августа, 12:12 UTC+3 ТАСС

При этом филиппинский лидер добавил, что незаконные убийства запрещены

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ТАСС, 28 августа. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что полицейские могут убивать "идиотов", которые при аресте оказывают агрессивное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Его слова приводит в понедельник агентство Reuters.

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"Долг требует от вас подавить сопротивление человека, которого вы арестовываете, если же он противится и проявляет агрессию, то вы вольны убить идиотов, это мое указание вам", - заявил филиппинский лидер представителю полиции. Он, однако, добавил, что незаконные убийства запрещены, полицейским необходимо следовать закону при исполнении своих обязанностей.

23 августа Дутерте призвал полицейских, ответственных за антинаркотические рейды, ликвидировать подозреваемых только в случае необходимости. При этом он подчеркнул, что борьба с распространением наркотических веществ продолжится. Кроме того, президент заявил, что не может оправдать произошедшее ранее убийство 17-летнего школьника, вызвавшее широкий общественный резонанс. Полицейские, по его мнению, в этом случае нарушили инструкции и должны предстать перед судом.

Дутерте объявил о начале вооруженной борьбы с распространением наркотиков после своего вступления в должность 30 июня 2016 года. В ходе борьбы погибли несколько тысяч человек и около миллиона задержаны. Хотя организации по защите прав человека и политические оппоненты Дутерте оспаривают подобные методы, местное население полагает, что улицы благодаря этому становятся безопаснее.

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Персоны
Дутерте, Родриго
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