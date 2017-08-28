Лидер ХАМАС в Газе заявил, что время для улучшения отношений с Сирией еще не пришло

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. ХАМАС готово к возвращению отношений с властями Сирии в нормальное русло, однако время для этого пока не настало. Об этом заявил в понедельник глава политбюро палестинского движения в секторе Газа Яхья Синвар.

"Мы хотим хороших отношений с Сирией, и ускорение темпов урегулирования внутреннего кризиса там будет способствовать их восстановлению, что отвечает интересам [антиизраильского] сопротивления, - сказал он на первой после избрания на свой пост встрече с журналистами. - Однако время для этого еще не наступило".

ХАМАС, по словам Синвара, занимает позицию открытости по отношению ко всем. "Мы не собираемся входить в коалицию с какой-либо страной против другой, поскольку наше дело нуждается в каждом [игроке]", - указал он.

Политбюро палестинских исламистов долгие годы находилось в Дамаске, однако представители движения начали покидать сирийскую столицу после разгоревшейся в стране войны, отказавшись поддерживать власти арабской республики в этом противостоянии. Позднее их штаб-квартира была перенесена в Катар.