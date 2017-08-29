СМИ: Япония не предпринимала попыток сбить ракету КНДР

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония не предпринимала попыток сбить запущенную во вторник северокорейскую баллистическую ракету в соответствии с законом о праве на коллективную самооборону. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
Япония в настоящее время имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков километров.
Как заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета, по всей видимости, упала в Тихий океан в 1,18 тыс. км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.