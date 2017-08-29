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Конгрессмен предложил прекратить финансирование расследования спецпрокурора США по РФ

Международная панорама
29 августа, 3:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, августа. /ТАСС

Поправка республиканца Рона Десантиса предложена для включения в проект бюджета, который Палата представителей будет рассматривать в сентябре

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Конгрессмен-республиканец Рон Десантис (от штата Флорида) внес в Палату представителей Конгресса США поправку о прекращении государственного финансирования разбирательства в отношении России, которое ведет американский спецпрокурор Роберт Мюллер. Текст инициативы был опубликован в понедельник на сайте нижней палаты законодательного органа страны.

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В документе отмечается, что "госсредства не могут использоваться для финансирования деятельности" команды Мюллера "через 180 дней после даты вступления в силу" данной поправки. Инициатива Десантиса также препятствует рассмотрению спецпрокурором "дел, которые возникли до июня 2015 года", когда нынешний президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства. Поправка была предложена для включения в проект бюджета, который Палата представителей должна рассмотреть в сентябре.

Разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого расследования на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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