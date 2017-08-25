WP: директор ЦРУ взял под личный контроль расследование о "связях Трампа" с РФ

ТАСС, 25 августа. Директор ЦРУ Майкл Помпео отдал распоряжение, согласно которому контрразведывательное подразделение управления, тесно связанное с изучением предполагаемых связей окружения президента США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании в США, должно отчитываться лично перед ним. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских официальных лиц.

По их словам, этот шаг вызывает беспокойство "в высших кругах" американской разведки в связи с возможным конфликтом интересов. Как поясняет издание, "представители Центра контрразведывательных операций ЦРУ пристально наблюдали за Помпео, который неоднократно принижал значение вмешательства России в выборы 2016 года и демонстрировал готовность участвовать в политических схватках на стороне президента Трампа".

В руководстве ЦРУ, отмечает The Washington Post, "не припомнят, чтобы в истории агентства директор управления сталкивался с подобным конфликтом". "Помпео не препятствовал [расследованию возможных связей окружения Трампа с Россией], - утверждают источники газеты. - Однако ряд официальных представителей высказывают беспокойство относительно того, как бы он поступил, если бы ЦРУ обнаружило новую информацию, потенциально наносящую ущерб Трампу, и ему пришлось бы выбирать, кого защищать: агентство или президента".

Сам Помпео объясняет свое решение взять под контроль работу по выявлению предполагаемых связей предвыборной кампании Трампа с Россией необходимостью "предотвращения утечек и защиты секретной информации, что также является приоритетом главы государства", пишет газета.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.