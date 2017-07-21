Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: юристы Трампа выясняют, как можно ограничить расследование его связей с РФ

Международная панорама
21 июля, 5:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июля. /ТАСС

По информации газеты, президент США также пытается узнать о своих полномочиях помилования в контексте возможных последствий расследования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Юрисконсульты и советники президента США Дональда Трампа ищут возможности ограничить или подорвать расследование вокруг приписываемых ему связей с Россией, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером. Как сообщила в четверг газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники, президент также пытается узнать о своих полномочиях помилования приближенных, членов семьи и даже самого себя на тот случай, если кто-то попадет под суд в результате разбирательства.

Вместе с тем один из неназванных советников Трампа утверждает, что глава государства просто поинтересовался по поводу своих полномочий помилования в контексте возможных последствий расследования Мюллера.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

Что касается попыток сворачивания этого разбирательства, в команде Трампа якобы пытаются найти то, что указывает на конфликты интересов Мюллера в рамках следствия. Как поясняет газета, именно это может стать формальным поводом для того, чтобы министр юстиции отстранил спецпрокурора от выполнения своих обязанностей. По данным источников WP, Трамп сильно раздражен тем фактом, что расследование Мюллера может коснуться его финансов и финансов его семьи.

Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Мюллер расширил масштабы своего расследования, включив в него изучение в том числе бизнес-сделок, совершенных Трампом, членами его семьи и приближенными.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Смотрите также

Трамп-младший, Манафорт и Браудер дадут показания на слушаниях в Сенате 26 июля

СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате США по встрече с сыном Трампа

Трамп не видит ничего предосудительного в получении политического компромата

Сенатор: встреча сына Трампа с юристом из РФ - новый уровень разбирательства по России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
ExxonMobil оспорит решение минфина США о штрафе
3
Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве
5
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
6
Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся
7
О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама