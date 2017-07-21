WP: юристы Трампа выясняют, как можно ограничить расследование его связей с РФ

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Юрисконсульты и советники президента США Дональда Трампа ищут возможности ограничить или подорвать расследование вокруг приписываемых ему связей с Россией, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером. Как сообщила в четверг газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники, президент также пытается узнать о своих полномочиях помилования приближенных, членов семьи и даже самого себя на тот случай, если кто-то попадет под суд в результате разбирательства.

Вместе с тем один из неназванных советников Трампа утверждает, что глава государства просто поинтересовался по поводу своих полномочий помилования в контексте возможных последствий расследования Мюллера.

Что касается попыток сворачивания этого разбирательства, в команде Трампа якобы пытаются найти то, что указывает на конфликты интересов Мюллера в рамках следствия. Как поясняет газета, именно это может стать формальным поводом для того, чтобы министр юстиции отстранил спецпрокурора от выполнения своих обязанностей. По данным источников WP, Трамп сильно раздражен тем фактом, что расследование Мюллера может коснуться его финансов и финансов его семьи.

Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Мюллер расширил масштабы своего расследования, включив в него изучение в том числе бизнес-сделок, совершенных Трампом, членами его семьи и приближенными.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.