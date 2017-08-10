Опрос: большинство американцев считают необходимым расследование связей Трампа с РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Большинство американцев выступает за полноценное и всестороннее расследование якобы имевших место связей между президентом США Дональдом Трампом и представителями России. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.
Согласно обнародованным данным, около 60% респондентов считают расследование необходимым и убеждены, что оно должно проводиться всесторонне. При этом 38% опрошенных полагают, что разбирательство по РФ является попыткой дискредитировать Трампа.
Между тем 59% участников опроса не одобряют то, как к указанному расследованию относится сам Трамп, неоднократно называвший его "охотой на ведьм". В свою очередь 31% респондентов одобряют такой подход.
Согласно данным CNN, около 70% участников опроса также считают, что разбирательство по России должно в обязательном порядке включать изучение финансовых сделок Трампа. Опрос проводился по телефону с 3 по 6 августа, в нем приняли участие чуть более 1 тыс. случайно выбранных американцев.
Расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.