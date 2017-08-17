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ABC: уволился участник расследования возможного вмешательства РФ в американские выборы

Международная панорама
17 августа, 18:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

Причины ухода контрразведчика из группы Роберта Мюллера неизвестны

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Контрразведчик из ФБР, приглашенный специальным советником Робертом Мюллером для расследования предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США, уволился. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на осведомленные источники.

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Питер Стржок в прошлом году возглавлял контрразведывательный отдел ФБР, сообщила телекомпания. В частности, он участвовал в расследовании, связанном с использованием кандидатом на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон частного почтового сервера для служебной переписки. Несколько недель назад он был приглашен Мюллером в состав группы следователей, насчитывающей более двух человек. Причины его ухода из команды Мюллера неясны, подчеркнула телекомпания.

Расследование предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США ведут сотрудники ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на пост специального советника для проведения еще одного независимого разбирательства. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" за расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США и утверждений о взаимодействии предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ.

Между тем президент США и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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