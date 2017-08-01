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ABC: конгрессмен призвал к отставке спецсоветника, расследующего "российский след"

Международная панорама
1 августа, 19:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, августа. /ТАСС

По мнению Трента Фрэнкса, Роберт Мюллер поддерживал тесные связи с Джеймсом Коми, которого президент США уволил с поста директора ФБР

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НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Экс-директор ФБР Роберт Мюллер, назначенный на пост специального советника для расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, должен уйти в отставку. Как сообщила во вторник телекомпаний ABC, с таким призывом выступил член Палаты представителей Конгресса США Трент Фрэнкс (республиканец от штата Аризона).

По мнению конгрессмена, Мюллер поддерживал тесные связи с Джеймсом Коми, которого американский президент Дональд Трамп уволил с поста директора ФБР. Как сообщила телекомпания, конгрессмен заявил, что Мюллер "должен уйти в отставку для того, чтобы обеспечить чистоту расследования", поскольку у него может возникнуть конфликт интересов в связи с личным знакомством с Джеймсом Коми.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок.

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Расследование предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США ведут сотрудники ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на пост специального советника для проведения еще одного независимого разбирательства.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что Мюллер расширил масштабы своего расследования, включив в него изучение бизнес-сделок, совершенных Трампом, членами его семьи и приближенными. В июле телекомпания CNN информировала, что Мюллер намерен изучить информацию о встрече сына президента Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой.

Трамп-младший якобы согласился на встречу, так как ему обещали предоставить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон, которая являлась кандидатом в президенты от Демократической партии во время прошлогодней избирательной кампании в США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Коми, Джеймс Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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