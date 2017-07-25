Трамп пошутил, что его 11-летнего сына могут заставить дать показания о "вмешательстве РФ"

ТАСС, 25 июля. Президент США Дональд Трамп пошутил, что американские законодатели, расследующие якобы имевшие место "связи" между его окружением и Россией, могут заставить его 11-летнего сына Бэррона дать показания по этому делу. Об этом американский президент написал во вторник на своей странице в Twitter.

В случае вызова в Конгресс, иронизирует Трамп, школьник Бэррон стал бы вторым членом его семьи, давшим показания, после его зятя Джареда Кушнера, который в понедельник выступил на закрытых слушаниях специального комитета по разведке Сената Конгресса США.

"Джаред Кушнер вчера очень хорошо доказал, что он не вступал в сговор с русскими, - написал Трамп. - Это охота на ведьм. Следующий на очереди - 11 летний Бэррон Трамп!".

Jared Kushner did very well yesterday in proving he did not collude with the Russians. Witch Hunt. Next up, 11 year old Barron Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 July 2017

В своих показаниях перед сенатским комитетом в понедельник старший советник и зять президента США Джаред Кушнер опроверг участие в "заговоре" с Россией. Он уточнил, что действительно встречался с несколькими представителями РФ, в том числе с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Однако Кушнер заявил, что он не полагался на российские средства для финансирования своей деятельности в частном секторе.

От трех браков у президента Дональда Трампа есть пятеро детей - трое сыновей, 39-летний Дональд-младший, 33-летний Эрик и 11-летний Бэррон, а также две дочери - 35-летняя Иванка (замужем за Джаредом Кушнером) и 23-летняя Тиффани.

Супруга президента США Меланья Трамп и его младший сын Бэррон в середине июня окончательно перебрались из Нью-Йорка в Вашингтон. Бэррон стал первым за минувшие больше чем полвека сыном президента США, проживающим в Белом доме. В последний раз столичная президентская резиденция видела сына главы государства только в 1963 году. Тогда это был ребенок 35-го президента США Джона Кеннеди - Джон Кеннеди-младший.