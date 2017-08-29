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МИД Японии: КНДР дрогнула, запустив ракету в сторону Хоккайдо, а не Гуама

Международная панорама
29 августа, 3:07 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, августа. /ТАСС

Министр иностранных дел Японии считает, что Пхеньян взял в расчет реакцию Вашингтона

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. КНДР дрогнула, запустив во вторник баллистическую ракету в сторону японского Хоккайдо, а не тихоокеанского острова Гуам, как ранее угрожала. Такое мнение выразил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Я считаю, что КНДР немного дрогнула, взяв в расчет реакцию США", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Пхеньян произвел запуск именно в том направлении.

Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что баллистическая ракета, запущенная КНДР, упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тысячи км, а высота ее полета достигала 550 км.

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Персоны
Коно, Таро
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США КНДР Япония Республика Корея
Темы
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