МИД Японии: КНДР дрогнула, запустив ракету в сторону Хоккайдо, а не Гуама

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. КНДР дрогнула, запустив во вторник баллистическую ракету в сторону японского Хоккайдо, а не тихоокеанского острова Гуам, как ранее угрожала. Такое мнение выразил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Я считаю, что КНДР немного дрогнула, взяв в расчет реакцию США", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Пхеньян произвел запуск именно в том направлении.

Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что баллистическая ракета, запущенная КНДР, упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тысячи км, а высота ее полета достигала 550 км.