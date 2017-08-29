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CNN: Тиллерсон планирует реформировать институт спецпосланников

Международная панорама
29 августа, 3:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

По данным телекомпании, госсекретарь намерен ликвидировать должности спецпосланников США по Сирии, Южному Судану, Арктике и климату

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен существенно реформировать институт спецпосланников и спецпредставителей Соединенных Штатов, сократив ряд соответствующих постов. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

В ее распоряжение попало письмо, направленное Тиллерсоном в адрес сенатора Боба Коркера, возглавляющего комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса. В нем госсекретарь пишет о целесообразности сокращения некоторых должностей спецпосланников, которые, по его словам, изжили себя и устарели.

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Госсекретарь США считает, что его ведомству нужна строгая дисциплина и реформы

По данным CNN, будут ликвидированы, в частности, должности спецпосланников США по Сирии, Южному Судану и Арктике. Также прекратит свое существование вакантная в данный момент должность спецпосланника по климату. Кроме того, задачи, которые стояли перед некоторыми другими спецпредставителями, будут переданы в ведение уже существующих отделов и агентств в структуре Госдепартамента.

Спецпосланники и спецпредставители США представляют интересы страны на международных переговорах и консультациях, касающихся той или иной сферы. Данные посты входят в структуру внешнеполитического ведомства, занимающие их лица отчитываются непосредственно перед госсекретарем.

Тиллерсон ранее заявлял, что в Госдепартаменте отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе. По словам госсекретаря, он намерен к концу года разработать план реорганизации и уже нанял две группы советников для этих целей. По данным газеты The New York Times, созданы пять комитетов, которые проанализируют различные аспекты деятельности подразделений Госдепартамента, а также входящего в его структуру Агентства международного развития. В частности, предполагалось рассмотреть вопросы о том, насколько программы иностранной помощи соответствуют национальным приоритетам США.

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Тиллерсон, Рекс
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