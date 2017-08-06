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NYT: Рекс Тиллерсон не руководит Госдепом и увяз в борьбе с бюрократией

Международная панорама
6 августа, 21:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, августа. /ТАСС

По словам источников в ведомстве, от Рекса Тиллерсона ожидали применения навыков и обширных связей, приобретенных во время работы в ExxonMobil, но ничего из этого за минувшие месяцы не произошло

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не оправдывает надежд, которые возлагали на него кадровые сотрудники американского внешнеполитического ведомства. Тиллерсон все глубже вязнет в бесцельных попытках искоренить бюрократизм в Госдепартаменте и вместо формирования цельного и последовательного внешнеполитического курса разбирается в сложившемся в течение десятилетий механизме функционирования ведомства. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times.

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Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию со штрафом ExxonMobil

Издание излагает сведения своих источников в Госдепе. Согласно им, от Тиллерсона ожидали применения навыков и обширных связей, приобретенных во время работы в компании ExxonMobil. Предполагалось, что новый госсекретарь быстро разберется в делах, наберет команду профессиональных помощников, сосредоточится на приоритетных направлениях, делегирует подчиненным несущественные вопросы и станет обращаться за помощью к ветеранам внешнеполитического ведомства при необходимости.

По сведениям источников издания, ничего из этого за минувшие месяцы не произошло.

Бывший руководитель американской нефтяной корпорации ExxonMobil Тиллерсон стал 69-м госсекретарем. Приглашение стать руководителем американского дипведомства он получил от президента Дональда Трампа. Предшественником Тиллерсона был (с 2013 года) демократ Джон Керри.

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