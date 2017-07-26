Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию со штрафом ExxonMobil

Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию со штрафом ExxonMobilЭкономика и бизнес 26 июля, 1:25
Трамп заявил, что глава Apple лично обещал ему построить в США три крупных заводаЭкономика и бизнес 26 июля, 0:53
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФМеждународная панорама 26 июля, 0:19
Гол Эменике помог "Олимпиакосу" обыграть "Партизан" в квалификации Лиги чемпионовСпорт 26 июля, 0:03
WSJ: Трамп назвал Гэри Кона одним из кандидатов на пост главы ФРСЭкономика и бизнес 25 июля, 23:53
Кендрик Ламар лидируют по числу номинаций на MTV Video Music AwardsКультура 25 июля, 23:48
Исполком AIBA в Москве: Ву отказался уходить в отставку, несмотря на вотум недоверияСпорт 25 июля, 23:44
Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКАСпорт 25 июля, 23:24
Гончаренко: богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКомСпорт 25 июля, 22:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию с начислением штрафа корпорации ExxonMobil, которую он ранее возглавлял, за нарушение антироссийских санкций. Об этом заявила на регулярном брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Министерство финансов и Управление по контролю за иностранными активами ясно изложили это дело, - отметила она. - Госсекретарь не только ушел с поста в этой компании, но и самоустранился от всех вопросов, касающихся ExxonMobil. Госсекретарь продолжает твердо придерживаться этой позиции".
Министерство финансов США 20 июля заявило о начислении ExxonMobil штрафа в размере $2 млн под предлогом нарушения ею антироссийских санкций, введенных в связи с событиями на Украине. По версии ведомства, нарушение санкций произошло в мае 2014 года, когда руководители дочерних компаний ExxonMobil вели дела с лицами, внесенными в черный список США, в том числе с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным. Главой ExxonMobil в то время был Тиллерсон.
В ExxonMobil выразили несогласие с действиями минфина и заявили о намерении оспорить решение в суде.