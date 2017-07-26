Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию со штрафом ExxonMobil

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию с начислением штрафа корпорации ExxonMobil, которую он ранее возглавлял, за нарушение антироссийских санкций. Об этом заявила на регулярном брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Министерство финансов и Управление по контролю за иностранными активами ясно изложили это дело, - отметила она. - Госсекретарь не только ушел с поста в этой компании, но и самоустранился от всех вопросов, касающихся ExxonMobil. Госсекретарь продолжает твердо придерживаться этой позиции".

Министерство финансов США 20 июля заявило о начислении ExxonMobil штрафа в размере $2 млн под предлогом нарушения ею антироссийских санкций, введенных в связи с событиями на Украине. По версии ведомства, нарушение санкций произошло в мае 2014 года, когда руководители дочерних компаний ExxonMobil вели дела с лицами, внесенными в черный список США, в том числе с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным. Главой ExxonMobil в то время был Тиллерсон.

В ExxonMobil выразили несогласие с действиями минфина и заявили о намерении оспорить решение в суде.