Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета способна долететь до Гуама

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии считает, что запущенная КНДР во вторник ракета способна достичь территории тихоокеанского острова Гуам, где находятся американские военные объекты. Об этом заявил на пресс-конференции глава ведомства Ицунори Онодэра.

"Максимальная дальность полета ракеты, как отмечают, может составить около 5 тыс. км. Естественно, она способна долететь до Гуама", - сказал он. По словам Онодэры, все фрагменты ракеты упали примерно в одном месте в Тихом океане.

КНДР во вторник рано утром провела очередной запуск баллистической ракеты, которая перелетела через северный остров Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Отмечается, что она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км. В минобороны Японии считают, что это была ракета средней дальности, предположительно "Хвасон-12".

В начале августа агентство ЦТАК распространило сообщение о разработке северокорейскими военными плана удара по району Гуама. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.