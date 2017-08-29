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Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета способна долететь до Гуама

Международная панорама
29 августа, 6:48 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, августа. /ТАСС

В военном ведомстве отметили, что максимальная дальность полета ракеты может составить около 5 тыс. км

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии считает, что запущенная КНДР во вторник ракета способна достичь территории тихоокеанского острова Гуам, где находятся американские военные объекты. Об этом заявил на пресс-конференции глава ведомства Ицунори Онодэра.

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"Максимальная дальность полета ракеты, как отмечают, может составить около 5 тыс. км. Естественно, она способна долететь до Гуама", - сказал он. По словам Онодэры, все фрагменты ракеты упали примерно в одном месте в Тихом океане.

КНДР во вторник рано утром провела очередной запуск баллистической ракеты, которая перелетела через северный остров Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Отмечается, что она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км. В минобороны Японии считают, что это была ракета средней дальности, предположительно "Хвасон-12".

В начале августа агентство ЦТАК распространило сообщение о разработке северокорейскими военными плана удара по району Гуама. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.

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