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Финские Силы обороны не называют причину запрета прохода "Крузенштерна" в порт Мариехамн

Международная панорама
29 августа, 11:07 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 29, августа. /ТАСС

В Генштабе Сил обороны Финляндии заявили, что о запрете были уведомлены российские дипломаты

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Генеральный штаб Сил обороны Финляндии не комментирует решение о запрете российскому паруснику "Крузенштерн" на вхождение в порт Мариехамн на финских Аландских островах. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель ведомства Ээро Кархуваара. "Я могу подтвердить запрет, но мы его не комментируем", - сказал он. По его словам, о запрете были уведомлены российские дипломаты.

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В посольстве РФ в Финляндии ТАСС сообщили, что в данный момент не могут предоставить более подробную информацию по этому вопросу. "В установленном порядке через консульский отдел посольства России в Финляндии у финских властей было запрошено разрешение на проход "Крузенштерна" в порт Аландских островов. Такого разрешения они не дали и объяснять причину отказались", - сказал представитель дипмиссии.

Ранее стало известно, что капитан российского парусника "Крузенштерн" получил от консульства РФ в Финляндии уведомление об отказе в разрешении на заход судна в порт Мариехамн. Этим летом "Крузенштерн" дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и проблем с визитами не возникало.

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