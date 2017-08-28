Судовладелец "Крузенштерна" не получал официальных отказов на заходы в финские порты

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Российская сторона не получала официальных запретов на заход барка "Крузенштерн" в финские порты в ходе навигации 2017 года. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота (БГА), эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.

Информацию о запрете на посещение "Крузенштерном" фмнского порта Мариехамн на Аландских островах, имеющих статус демилитаризованной территории, распространила в понедельник газета Hufvudstadsbladet. По данным издания, генеральный штаб сил обороны Финляндии не разрешил российскому паруснику посещение этой территории. Представитель судовладельца отметила, что пока не может прокомментировать это сообщение.

"Официально мы, как судовладельцы, ни от дипломатических, ни от государственных властей [Финляндии] отказов не получали", - сказала Образцова, добавив, что летом текущего года "Крузенштерн" дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и никаких проблем с визитами не возникало.