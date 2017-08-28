Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Капитана "Крузенштерна" уведомили об отказе заходить в финский порт

Общество
28 августа, 21:56 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, августа. /ТАСС

По данным Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно, такое уведомление поступило капитану от консульства РФ в Финляндии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Капитан российского парусника "Крузенштерн" получил уведомление об отказе в разрешении на заход судна в порт Мариехамн. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь эксплуатирующей судно Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота Ирина Образцова.

Смотрите также

Скользящие по волнам: самые известные парусники мира

"Сотрудники консульства РФ в Финляндии уведомили капитана судна, что получили отказ [от финской стороны] на его заход в этот порт", - сказала Образцова. При этом, по ее словам, официального уведомления пока нет, но оно, вероятно, появится в ближайшее время.

Этим летом "Крузенштерн" дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и никаких проблем с визитами не возникало, добавила собеседница агентства.

Смотрите также

Судовладелец "Крузенштерна" не получал официальных отказов на заходы в финские порты

СМИ: Финляндия не разрешила "Крузенштерну" посетить Аландские острова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
2
Биография Юлии Липницкой
3
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
4
Bloomberg: ущерб от шторма "Харви" может достичь $30 млрд
5
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
6
Капитана "Крузенштерна" уведомили об отказе заходить в финский порт
7
У Марка Цукерберга родилась вторая дочь
Темы дня
Новости партнеров
Реклама