Капитана "Крузенштерна" уведомили об отказе заходить в финский порт

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КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Капитан российского парусника "Крузенштерн" получил уведомление об отказе в разрешении на заход судна в порт Мариехамн. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь эксплуатирующей судно Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота Ирина Образцова.
"Сотрудники консульства РФ в Финляндии уведомили капитана судна, что получили отказ [от финской стороны] на его заход в этот порт", - сказала Образцова. При этом, по ее словам, официального уведомления пока нет, но оно, вероятно, появится в ближайшее время.
Этим летом "Крузенштерн" дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и никаких проблем с визитами не возникало, добавила собеседница агентства.