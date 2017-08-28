Капитана "Крузенштерна" уведомили об отказе заходить в финский порт

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Капитан российского парусника "Крузенштерн" получил уведомление об отказе в разрешении на заход судна в порт Мариехамн. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь эксплуатирующей судно Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота Ирина Образцова.

"Сотрудники консульства РФ в Финляндии уведомили капитана судна, что получили отказ [от финской стороны] на его заход в этот порт", - сказала Образцова. При этом, по ее словам, официального уведомления пока нет, но оно, вероятно, появится в ближайшее время.

Этим летом "Крузенштерн" дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и никаких проблем с визитами не возникало, добавила собеседница агентства.