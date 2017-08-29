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Военные РФ и Белоруссии вернутся с учений "Запад-2017" к 30 сентября

Международная панорама
29 августа, 12:57 UTC+3 МИНСК 29, августа. /ТАСС

Всего в учениях примут участие около 12,7 тыс. военных и порядка 680 единиц техники

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МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Личный состав, вооружение и техника, принимающие участие в совместных учениях России и Белоруссии "Запад-2017", вернутся к местам постоянной дислокации к 30 сентября.

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Об этом сообщил во вторник начальник Генштаба ВС Белоруссии Олег Белоконев.

"До 30 сентября личный состав, вооружения и техника Вооруженных сил Белоруссии будут возвращены в места постоянной дислокации, а Вооруженных сил России - на свою территорию", - сказал он.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. В них примут участие около 12,7 тыс. военных и порядка 680 единиц техники.

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