Военные РФ и Белоруссии вернутся с учений "Запад-2017" к 30 сентября

Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футболСпорт 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Личный состав, вооружение и техника, принимающие участие в совместных учениях России и Белоруссии "Запад-2017", вернутся к местам постоянной дислокации к 30 сентября.
Об этом сообщил во вторник начальник Генштаба ВС Белоруссии Олег Белоконев.
"До 30 сентября личный состав, вооружения и техника Вооруженных сил Белоруссии будут возвращены в места постоянной дислокации, а Вооруженных сил России - на свою территорию", - сказал он.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. В них примут участие около 12,7 тыс. военных и порядка 680 единиц техники.