Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск назвал домыслами заявления об агрессии против Украины в рамках учений "Запад-2017"

Международная панорама
29 августа, 13:35 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, августа. /ТАСС

Первый замминистра обороны Белоруссии напомнил, что в это же время пройдут учения НАТО "Быстрый трезубец"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Заявления украинской стороны о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины во время белорусско-российских учений "Запад-20017" являются домыслами, не имеющими под собой никаких оснований. Об этом заявил на брифинге во вторник начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев.

Смотрите также

Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США

"По меньшей мере такие убеждения кажутся смешными", - сказал начальник Генштаба.

Белоконев сообщил, что на территории Украины с 29 июля по 2 августа вблизи государственной границы Белоруссии в Волынской области прошло совместное учение силовых ведомств. "В период проведения нашего учения приблизительного в этот период с 8 по 23 сентября состоится многонациональное учение объединенных вооруженных сил НАТО "Быстрый трезубец - 2017", - напомнил Белоконев.

В дополнение к этому, продолжил он, с 11 по 20 сентября в северной части Ровенской области организация "Правый сектор" (запрещена в РФ) планирует разместить вооруженные отряды общей численностью до 200 человек.

"Заявленная цель - недопущение вторжения подразделений вооруженных сил России со стороны Белоруссии при подготовке проведения "Запад-2017". На эти несоответствующие действительности домыслы мы также реагируем спокойно", - заявил первый заместитель министра обороны Белоруссии.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября нынешнего года на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тысячи военных (в том числе примерно 10,2 тысячи - на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники. Минобороны Белоруссии направило приглашения для наблюдения за учениями представителям семи государств и ряда международных организаций, в том числе, НАТО, ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
2
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
Московские школьники смогут бесплатно ходить в музеи с 1 сентября
5
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
6
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
7
У безработного в Москве неизвестные похитили сумку с 12,5 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама