Минск назвал домыслами заявления об агрессии против Украины в рамках учений "Запад-2017"

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Заявления украинской стороны о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины во время белорусско-российских учений "Запад-20017" являются домыслами, не имеющими под собой никаких оснований. Об этом заявил на брифинге во вторник начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев.

"По меньшей мере такие убеждения кажутся смешными", - сказал начальник Генштаба.

Белоконев сообщил, что на территории Украины с 29 июля по 2 августа вблизи государственной границы Белоруссии в Волынской области прошло совместное учение силовых ведомств. "В период проведения нашего учения приблизительного в этот период с 8 по 23 сентября состоится многонациональное учение объединенных вооруженных сил НАТО "Быстрый трезубец - 2017", - напомнил Белоконев.

В дополнение к этому, продолжил он, с 11 по 20 сентября в северной части Ровенской области организация "Правый сектор" (запрещена в РФ) планирует разместить вооруженные отряды общей численностью до 200 человек.

"Заявленная цель - недопущение вторжения подразделений вооруженных сил России со стороны Белоруссии при подготовке проведения "Запад-2017". На эти несоответствующие действительности домыслы мы также реагируем спокойно", - заявил первый заместитель министра обороны Белоруссии.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября нынешнего года на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тысячи военных (в том числе примерно 10,2 тысячи - на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники. Минобороны Белоруссии направило приглашения для наблюдения за учениями представителям семи государств и ряда международных организаций, в том числе, НАТО, ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ.