Причиной запрета захода "Крузенштерна" на Аландские острова мог быть их статус

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Причиной запрета российскому паруснику "Крузенштерн" заходить в порт Мариехамн на финских Аландских островах мог стать особый статус этой территории. Такое мнение высказал сегодня ТАСС председатель оборонного комитета парламента Финляндии Илкка Канерва.

"Я понял это так, что международно-правовой статус Аландских островов таков, что, поскольку это демилитаризованная территория, туда не могут заходить никакие государственные военные суда. Так что, возможно, основание для запрета, выданного Генеральным штабом Финляндии, состоит в этом. Я не обсуждал этот вопрос с Генштабом, но, полагаю, главная причина кроется здесь", - сказал он.

Комментируя то, что "Крузенштерн" - не военное, а учебное судно, Канерва указал, что "не знает деталей того, о каком типе и классе судна идет речь", а также того, какое именно обучение проходит на нем молодежь. Он не исключил, что проблемой с точки зрения статуса Аландов может быть представление, которое создалось и у него самого, о том, что на судне ведется военно-морская подготовка.

Информацию о запрете на посещение "Крузенштерном" финского порта Мариехамн распространила в понедельник газета "Хювюдстадсбладет". Генеральный штаб Сил обороны Финляндии не раскрыл причину такого решения. Этим летом парусник дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и никаких проблем с визитами не возникало.