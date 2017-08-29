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Украинские радикалы угрожают новой блокадой Донбасса

Международная панорама
29 августа, 17:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС

Сообщается о существовании тренировочных лагерей вдоль российской границы

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Украинские радикалы угрожают вторым этапом транспортной блокады Донбасса, для этого были развернуты тренировочные лагеря вдоль границы с РФ.

Об этом заявил во вторник депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко в эфире телеканала Zik.

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"Сейчас мы переходим ко второму этапу, - заявил депутат. - За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать как представители гражданского общества".

Депутат не привел подробностей подготовки блокады, а также не сообщил о каких-либо сроках ее возможного начала.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.

Заместитель министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак отмечал, что из-за транспортной блокады страна потеряла около 1,5% ВВП в 2017 году.

Полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов заявлял ранее, что власти Украины продолжают усиливать экономическую и транспортную блокаду востока страны, что полностью противоречит минским соглашениям.

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