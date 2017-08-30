Reuters: на консультациях в СБ ООН США предлагают принять заявление с осуждением КНДР

ООН, 30 августа. /ТАСС/. США предлагают членам Совета Безопасности ООН выступить с заявлением, в котором содержится осуждение КНДР за проведенное во вторник испытание ракеты. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Reuters со ссылкой на проект документа, в котором содержится призыв ко всем странам "строго, полностью и безотлагательно" применять ранее введенные санкции в отношении КНДР.

В проекте документа, как сообщает Reuters, содержится осуждение КНДР "за угрозы в адрес других государств" и требование к КНДР "о полном, поддающемся проверке и необратимом отказе от всех ядерных вооружений и ядерных программ". В документ содержится также требование к КНДР "не проводить в дальнейшем ядерных испытаний и не осуществлять других провокационных действий, а также отказаться от всех существующих запасов оружия массового поражения".

В документе, по данным Reuters, не содержится угрозы новых санкций в отношении КНДР.

Перед началом заседания СБ ООН не названный по имени представитель США, по сообщению Reuters, подчеркнул, что на нынешнем заседании США не планируют выступить с призывом о введении нефтяного эмбарго на КНДР.

Со своей стороны постоянный представитель Великобритании при ООН британский дипломат Мэттью Райкрофт заявил журналистам перед началом заседания СБ ООН о необходимости рассмотреть дополнительные санкции в отношении КНДР.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.