Глава Пентагона временно разрешил трансгендерам продолжить службу в ВС США

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник приостановил поручение президента США Дональда Трампа восстановить запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Об этом говорится в опубликованном заявлении министра обороны страны.
Он подчеркнул, что трансгендеры смогут продолжить службу в ВС США до завершения исследования данного вопроса экспертной комиссией. "Я создам группу экспертов в министерствах обороны и национальной безопасности для консультаций и предоставления рекомендаций по осуществлению поручения президента, - говорится в документе. - После того как комиссия сообщит о своих рекомендациях и после моих консультаций с министром национальной безопасности я дам свои рекомендации президенту относительно осуществления его распоряжения <...> Тем временем текущая политика в отношении действующих военнослужащих остается без изменений".
Глава государства 26 августа официально запретил прием трансгендеров на службу в ВС США.