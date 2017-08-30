Пентагон: воинский контингент США в Афганистане составляет около 11 тыс. человек

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Американский воинский контингент в Афганистане составляет 11 тыс. человек, однако эта цифра является приблизительной.
Об этом заявил в среду на специальном брифинге для журналистов представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.
"11 тысяч - это примерная цифра. Реальная численность может быть как значительно больше, так и значительно меньше", - сказал он.
Маккензи отметил, что министр обороны США Джеймс Мэттис пока не отдавал приказов об увеличении числа военнослужащих в Афганистане. "Министр обороны пока не принимал такого решения, - сказал он. - Отправки солдат не было. Мы, очевидно, занимаемся планированием различных вещей. Но министр не принимал никаких решений, никаких приказов об отправке не отдавалось".