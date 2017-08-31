В США правозащитники выступили в поддержку журналистки из РФ, выдворенной с Украины

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил в поддержку корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, которая была выдворена с Украины, и призвал власти в Киеве не использовать меры возмездия по отношению к работникам СМИ. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении этой американской правозащитной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
"Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим журналистам из России работать [на Украине] без страха похищения, депортации и других мер возмездия", - отмечается в сообщении.
"Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но применять меры возмездия по отношению к отдельным репортерам - это не то средство, с помощью которого можно ее выиграть, - заявили в КЗЖ. - Киев должен обеспечить полную свободу СМИ, продемонстрировав таким образом приверженность построению сильной демократии".
В среду днем российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее забрали сотрудники Службы безопасности Украины, так как ее сюжеты якобы "вредили национальным интересам". Вечером того же дня она была выслана из страны с запретом въезда на три года.