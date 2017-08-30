В Госдуме потребовали жесткой реакции международного сообщества на похищение Курбатовой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы считают, что международное сообщество, в том числе журналистские организации, должны жестко отреагировать на похищение в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой.

"Необходима жесткая реакция со стороны международного сообщества. Надеюсь, данные действия будут решительно осуждены всеми международными организациями, прежде всего ПАСЕ [Парламентской ассамблеей Совета Европы], ОБСЕ [Организацией по безопасности и сотрудничества в Европе], ЕС [Евросоюзом]", - заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России", в прошлом тележурналист и заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Ревенко.

По его словам, нынешние киевские власти "продолжают мерзкую тактику запугивания и травли журналистов, прежде всего, из России, всячески препятствуют их профессиональной деятельности". "Нынешний режим нагло и цинично посягает на одно из базовых прав человека - право на свободу доступа и получения информации", - цитирует парламентария пресс-служба "Единой России".

Он выразил мнение, что "Украина превратилась в одну из самых опасных для работы журналистов стран".

"Практикой нынешнего режима стало похищение и выдворение из страны неугодных журналистов, до сих пор ни одно из громких преступлений не раскрыто. А что Запад? А западные "кураторы" молча прикрывают. До каких пор?" - возмутился Ревенко.

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также призвал международные организации отреагировать на ситуацию с Курбатовой. "Мы призываем Союз журналистов Украины и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразить свою официальную позицию по данному факту и не оставаться безучастными в данной ситуации, а также рассчитываем, что будет сделано все возможное для того, чтобы журналисты, легально находящиеся на территории соседнего государства, могли выполнять свой профессиональный долг, не рискуя своей жизнью", - приводит слова парламентария его пресс-служба.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает депортацию Курбатовой примером варварского поведения, которое вредит прежде всего самой Украине.

"Депортация журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой с Украины, то, какими методами она была произведена (без какого-либо уведомления, больше напоминала похищение), вызывает возмущение и недоумение, хотя к выходкам киевских властей мы давно должны были привыкнуть", - сказал ТАСС Толстой, который до избрания в Госдуму работал ведущим Первого канала.

"Но если уж [президент Украины Петр] Порошенко и Ко взялись повышать градус напряженности в и без того натянутых российско-украинских отношениях, то, видимо, решили пойти до конца, - считает он. - Так что подобных неприятных сюрпризов будет еще много". "Но такое варварское поведение этой псевдоевропейской страны вредит, прежде всего, ей самой", - подчеркнул парламентарий.

Толстой напомнил, что Анна Курбатова "делала репортажи с киевского парада с участием солдат НАТО, о давлении на прессу в считающей себя цивилизованной Украине". "Сначала ее внесли в списки печально известного сайта "Миротворец", а теперь и вовсе выслали из страны. О каких европейских ценностях могут говорить господин Порошенко, [руководитель Службы безопасности Украины Василий] Грицак и им подобные, если этим и многими аналогичными деяниями они продолжают отталкивать Украину от Европы и еще больше склонять ее в бездну тоталитаризма и открытого варварства", - риторически спросил депутат.