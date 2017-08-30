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Посольство РФ направило ноту в МИД Украины в связи с похищением российской журналистки

Политика
30 августа, 16:22 дата обновления: 30 августа, 16:29 UTC+3

Диппредставительство также направило оперативные запросы в правоохранительные органы с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося

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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с похищением журналистки Первого канала Анны Курбатовой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель российского диппредставительства.

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"В связи с распространенной в СМИ информацией о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой посольство направило оперативные запросы в правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", - сказал собеседник агентства.

В Службе безопасности Украины уже сообщили, что Курбатова будет депортирована в Россию, а в настоящее время происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения. По словам пресс-секретаря службы Елены Гитлянской, "так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину".

Журналистка Курбатова родом из Ставрополя. Последние семь сюжетов Анны Курбатовой, вышедшие в эфир Первого канала, касались ситуации на Украине. Накануне похищения она подготовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее репортаж о военном параде в День независимости страны.

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