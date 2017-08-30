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СБУ о похищении российской журналистки: "Все происходит в рамках законодательства"

Происшествия
30 августа, 15:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС

Служба безопасности Украины считает законной ситуацию вокруг Анны Курбатовой

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Анна Курбатова

Анна Курбатова

© Первый канал

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) считает законной ситуацию вокруг корреспондента российского Первого канала Анны Курбатовой.

Комментируя обстоятельства похищения журналистки изданию "Украинская правда", в СБУ ответили, что "все происходит в рамках законодательства".

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СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова

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