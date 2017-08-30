Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУ

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Журналистку Анну Курбатову могли похитить в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в выпуске новостей Первого канала.
"Анна Курбатова похищена в центре Киева, мы не можем с ней связаться. Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли, - сказала ведущая. - По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ".
"По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - отметила ведущая. "Мы ничего не знаем о судьбе нашего корреспондента", - добавила она.
Журналистка родом из Ставрополя. Последние семь сюжетов Анны Курбатовой, вышедшие в эфир Первого канала, касались ситуации на Украине.
Накануне похищения Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее репортаж о военном параде в День независимости страны.