Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Администрация президента РФ намерена прояснить ситуацию вокруг похищения в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы пока не располагаем всей информацией, но будем прилагать все возможности, чтобы прояснить ситуацию", - заявил он.
Как сообщил Первый канал, журналистку Анну Курбатову могли похитить в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины. В настоящее время ее судьба неизвестна.
Журналистка Курбатова родом из Ставрополя. Последние семь сюжетов Анны Курбатовой, вышедшие в эфир Первого канала, касались ситуации на Украине. Накануне похищения она подготовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее репортаж о военном параде в День независимости страны.