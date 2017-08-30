RT: союз журналистов РФ обратится в ОБСЕ в связи с похищением журналистки в Киеве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России обратится в ОБСЕ и другие международные организации в связи с исчезновением журналистки Первого канала Анны Курбатовой в Киеве. Об этом глава Союза журналистов Всеволод Богданов сообщил телеканалу RT.

"Обращаемся в ОБСЕ к нашим партнерам, с которыми мы работаем по проблемным событиям на Украине. Также обращаемся в Международную федерацию журналистов. Параллельно с этим пытаемся переговорить с нашими коллегами на Украине. Но это вопрос сложный - есть у них шанс помочь или нет", - сказал он.

Как сообщил в среду Первый канал, журналистку Анну Курбатову могли похитить в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что журналистка будет депортирована в Россию, добавив, что в настоящее время "происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения". Посольство РФ в Киеве уже направило ноту в МИД Украины в связи с ситуацией вокруг Курбатовой.