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Reuters: глава Пентагона подписал приказ об отправке дополнительных войск в Афганистан

Международная панорама
31 августа, 20:15 UTC+3

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что подписал приказ об отправке дополнительных войск в Афганистан

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что подписал приказ об отправке дополнительного воинского контингента в Афганистан. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

 

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