Тиллерсон: войска США останутся в Афганистане, пока талибы не начнут переговоры с Кабулом

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. США посылают "Талибан" (запрещено в РФ) ясный сигнал о готовности сохранять военное присутствие в Афганистане до тех пор, пока это движение не сядет за стол переговоров с властями в Кабуле. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Он [Трамп] наделил министра [обороны США Джеймса] Мэттиса широкими полномочиями определять численность [американских] войск в Афганистане и в свою очередь расширять полномочия командования в области принятия самостоятельных решений", - напомнил Тиллерсон. Он назвал несомненным тот факт, что "в последние пару лет "Талибан" продвигался вперед, а афганские силы были неспособны обратить отряды движения вспять".

"Будет существенное изменение нашей стратегии в Афганистане. Все это направлено на то, чтобы послать "Талибану" ясный сигнал: мы оттуда никуда не денемся, мы продолжим воевать заодно с правительством и силами безопасности Афганистана. Нужно, чтобы "Талибан" начал взаимодействовать с афганскими властями в процессе примирения и создания эффективного руководства страной в будущем", - пояснил госсекретарь. Он подтвердил, что США перестанут связывать себя крайними сроками и ограничениями численности своих войск в Афганистане, но "будут действовать в зависимости от конкретной обстановки".

В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Как заявила в минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия рассчитывает, что расширение полномочий вооруженных сил США не нарушит суверенитет Афганистана.

Тиллерсон заявил, что конфликта между "глобалистами" и сторонниками подхода "Америка превыше всего", в частности в вопросе борьбы с терроризмом, в Белом доме нет.

"Мы хотим добиться того, чтобы террористы не могли осуществлять свои нападения. Я не вижу никакого раскола. Это вопрос тактики и того, как вы достигаете этих целей", - сказал он.

Заданный шефу американской дипломатии вопрос касался отставки заместителя помощника Трампа Себастьяна Горки. В своем письме, адресованном Трампу, тот утверждал, что люди, отвечавшие за реализацию лозунга главы государства "Сделаем Америку снова великой", были убраны из администрации. "Это стало очевидным после того, как я прочел вашу речь по Афганистану на этой неделе. Тот факт, что люди, написавшие эту речь, убрали всякое упоминание радикального исламизма и радикального исламского терроризма, доказывает, что важнейший элемент вашей президентской кампании пропал", - добавил Горка, обращаясь к президенту.

"Думаю, он совершенно не прав. Это говорит о недостатке понимания общей политики президента, когда речь заходит о защите американцев от любых террористических актов на родине и за рубежом", - прокомментировал это высказывание Тиллерсон. По его словам, Трамп дал поручение своей команде разработать меры по дипломатическому и военному противодействию "терроризму во всех его формах, где бы он не существовал".

Горка был одним из влиятельных членов администрации и разделял те же взгляды, что и бывший главный политстратег Белого дома Стив Бэннон, который был отстранен от должности на прошлой неделе. Бэннон с самого начала президентства Трампа считался его ключевым советником и сыграл важную роль в предвыборной кампании республиканца.