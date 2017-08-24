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Захарова: новая стратегия США по Афганистану ориентирована на силовое решение

Политика
24 августа, 11:14 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в стратегии Дональда Трампа не учитывается опасность, исходящая от афганского крыла ИГ

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия сожалеет, что новая стратегия США по Афганистану ориентирована на силовое решение и не отражает опасность, исходящую от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на то, что в анонсированной президентом США Дональдом Трампом 21 августа новой стратегии по Афганистану акцент сделан на силовое решение афганской проблемы, в том числе посредством наращивания численности иностранных военных контингентов", - отметила она. "Вызывает сожаление тот факт, что в стратегии не нашла должного отражения опасность, исходящая от афганского крыла террористической группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - добавила Захарова.

Москва рассчитывает, что расширение полномочий Вооруженных сил США не нарушит суверенитет Афганистана. 

"Ожидаем, что предусмотренное расширение полномочий Вооруженных сил США в Афганистане не будет нарушать суверенитет этой страны и ущемлять национальные интересы государств региона", - подчеркнула дипломат.

 

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Персоны
Трамп, Дональд Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия Афганистан
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