Захарова: новая стратегия США по Афганистану ориентирована на силовое решение

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия сожалеет, что новая стратегия США по Афганистану ориентирована на силовое решение и не отражает опасность, исходящую от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на то, что в анонсированной президентом США Дональдом Трампом 21 августа новой стратегии по Афганистану акцент сделан на силовое решение афганской проблемы, в том числе посредством наращивания численности иностранных военных контингентов", - отметила она. "Вызывает сожаление тот факт, что в стратегии не нашла должного отражения опасность, исходящая от афганского крыла террористической группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - добавила Захарова.

Москва рассчитывает, что расширение полномочий Вооруженных сил США не нарушит суверенитет Афганистана.

"Ожидаем, что предусмотренное расширение полномочий Вооруженных сил США в Афганистане не будет нарушать суверенитет этой страны и ущемлять национальные интересы государств региона", - подчеркнула дипломат.