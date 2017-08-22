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Пенс: военные США будут находиться в Афганистане "до победы"

Международная панорама
22 августа, 17:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, августа. /ТАСС

По словам вице-президента США, численность американского воинского контингента в этой стране "будет зависеть от складывающейся ситуации"

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Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/Arnulfo Franco

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американский воинский контингент будет находиться в Афганистане "до победы". Об этом вице-президент США Майкл Пенс заявил в интервью телекомпании NBC.

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"Мы находимся в Афганистане для того, чтобы помочь афганцам одержать победу, - подчеркнул Пенс. - Президент [США Дональд] Трамп ясно заявил о том, что мы будем находиться там до победы".

На вопрос об увеличении американского контингента в Афганистане вице-президент ответил, что численность военнослужащих США в Афганистане "будет зависеть от складывающейся ситуации". "Думаю, следует подождать какое-то время, - сказал он. - По мере того, как президент будет получать рекомендации на этот счет, мы будем информировать об этом общественность". По словам Пенса, американские войска "помогают афганцам в борьбе против движения "Талибан", против "Сети Хаккани", "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (террористические группировки, запрещены в РФ - прим. ТАСС).

Трамп, выступая в понедельник на базе Форт-Майер (штат Вирджиния), изложил новую стратегию США в Афганистане, согласно которой Вашингтон больше не будет сообщать о численности своего воинского контингента в Афганистане, а также перестанет оглашать планы начала или окончания операций. Кроме того, американские вооруженные силы будут сконцентрированы в Афганистане на борьбе с терроризмом.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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