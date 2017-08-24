Лавров назвал бесперспективными силовые методы урегулирования в Афганистане

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бесперспективными силовые методы афганского урегулирования. Об этом он заявил в четверг, комментирую принятие в США новой концепции по Афганистану.

"Основной упор в этой новой стратегии, которая была Вашингтоном объявлена, делается на силовые методы урегулирования, - отметил он. - Мы убеждены, что это бесперспективный путь".

Также глава МИД отметил, что Россия надеется на прояснение зявленной в США позиции по Афганистану о возможности контактов с талибами без предварительных условий, что противоречит решениям СБ ООН.

"Мы обратили внимание, что в этой новой стратегии [США по Афганистану] обозначена достаточно интересная позиция Белого дома по отношениям с талибами, - сказал он. - Напомню, что до сих пор мы объясняли наличие у нас контактов с талибами двумя вещами. Это, во-первых, решение практических вопросов, от которых зависит безопасность наших граждан и учреждений в Афганистане, во-вторых, побуждение талибов к диалогу с официальными властями на основе критериев, установленных СБ ООН".

Как указал Лавров, СБ ООН с согласия афганского правительства постановил, что если талибы выполнят три требования - порвут связи с террористами, прекратят вооруженную борьбу и подтвердят уважение к конституции Афганистана, - то они будут иметь право сесть за стол переговоров. "И мы ровно на основе этих критериев поддерживаем контакты с талибами, побуждая их к тому, чтобы они согласились с этими требованиями СБ ООН", - указал российский министр.

"Если я правильно понял новую стратегию США, они допускают контакты с талибами вообще без выполнения ими каких-либо условий. Не думаю, что это идет в русле нашей общей заинтересованности следовать согласованной, скоординированной линии, которая утверждается в СБ ООН, но надеюсь, что в рамках контактов, которые у нас на экспертном уровне с американскими коллегами проводятся, мы сумеем прояснить вот это кажущееся противоречие", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, поясняя детали новой стратегии США в Афганистане, заявил, что Вашингтон готов поддержать переговоры о мире между афганским правительством и движением "Талибан" без каких-либо предварительных условий.