Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское море

Международная панорама
2 сентября, 2:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, сентября. /ТАСС

По данным издания, ВС США подготовили план проведение патрульных операций от двух до трех раз в предстоящие месяцы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США сформировало график регулярного патрулирования Южно-Китайского моря с целью выработки более последовательной позиции по вопросу территориальных претензий Китая. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Смотрите также

Китай выступает против дополнительного размещения установок THAAD в Южной Корее

Китай отверг обвинения США в милитаризации Южно-Китайского моря

Пентагон подтвердил сближение двух истребителей КНР с самолетом ВМС США

Согласно их сведениям, Тихоокеанское командование ВС США (ПАКОМ) подготовило план, предусматривающий проведение в Южно-Китайском море патрульных операций от двух до трех раз в предстоящие месяцы. Подобный подход позволяет поставить на регулярную основу патрулирование в данной акватории, что по сути может быть использовано Вашингтоном в качестве контраргумента на обвинения Пекина, заявляющего о дестабилизации обстановки и провокации при каждом новом появлении американских боевых кораблей.

Источники издания, однако, отказались раскрыть, когда и в каком квадрате такие патрули предполагается начать.

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор со странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай Бруней Вьетнам Малайзия Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
4
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
5
Кабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковать
6
Умер чешский актер Владимир Брабец
7
Российские баскетболисты стартовали на чемпионате Европы с победы над турками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама