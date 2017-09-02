WSJ: Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское море

Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистовСпорт 2 сентября, 1:57
Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатовСпорт 2 сентября, 1:37
Елизавета II направила Трампу послание с соболезнованиями в связи со штормом "Харви"Общество 2 сентября, 1:31
Тимофей Мозгов назвал ужасным официальный мяч чемпионата Европы по баскетболуСпорт 2 сентября, 1:21
Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации зданияПолитика 2 сентября, 1:02
Кабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковатьСпорт 2 сентября, 0:36
Пожарные из-за дыма от камина выезжали к генконсульству РФ в Сан-ФранцискоПроисшествия 2 сентября, 0:19
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООНМеждународная панорама 2 сентября, 0:15
Гимнастка Дина Аверина сказала, что золото ЧМ досталось ей с большим трудомСпорт 2 сентября, 0:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США сформировало график регулярного патрулирования Южно-Китайского моря с целью выработки более последовательной позиции по вопросу территориальных претензий Китая. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
Согласно их сведениям, Тихоокеанское командование ВС США (ПАКОМ) подготовило план, предусматривающий проведение в Южно-Китайском море патрульных операций от двух до трех раз в предстоящие месяцы. Подобный подход позволяет поставить на регулярную основу патрулирование в данной акватории, что по сути может быть использовано Вашингтоном в качестве контраргумента на обвинения Пекина, заявляющего о дестабилизации обстановки и провокации при каждом новом появлении американских боевых кораблей.
Источники издания, однако, отказались раскрыть, когда и в каком квадрате такие патрули предполагается начать.
Пекин уже несколько десятилетий ведет спор со странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.