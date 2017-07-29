Китай выступает против дополнительного размещения установок THAAD в Южной Корее

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Пекин выступает категорически против размещения дополнительных пусковых установок американской системы противоракетной обороны THAAD на базе ВС США в Республике Корея. Об этом в субботу заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона серьезно обеспокоена действиями Республики Корея. Китай выступает категорически против размещения американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. "План развертывания THAAD не разрешит обеспокоенность Южной Кореи в вопросе безопасности, не урегулирует вопрос Корейского полуострова, а только будет способствовать осложнению ситуации", - считает дипломат.

Гэн Шуан напомнил, что развертывание американской системы ПРО в Южной Корее "наносит серьезный удар по стратегическому балансу в регионе и нарушает стратегические интересы стран региона, включая Китай". "Мы решительно настаиваем, чтобы Республика Корея и США трезво оценивали интересы Китая, прекратили размещение и свернули установки", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд обсудил по телефону со своим южнокорейским коллегой Ли Сун Чжином варианты военного реагирования на ракетный запуск КНДР. В разговоре также принял участие глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

В пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Она летела 45 минут и упала в Японском море. За это время ракета преодолела 1 тыс. км и поднялась на высоту 3,7 тыс. км.