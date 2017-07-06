Постпред Китая: США должны немедленно прекратить развертывание системы THAAD

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны немедленно прекратить развертывание комплексов противоракетной обороны THAAD под предлогом защиты от угрозы со стороны КНДР. Об этом заявил в среду постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи на заседании Совета Безопасности.

По его словам, силовые меры "не должны быть вариантом" реагирования на ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове. "Развертывание противоракетной системы THAAD в Северо-Восточной Азии серьезно подрывает стратегические интересы в сфере безопасности стран региона, включая Китай", - сказал дипломат, добавив, что эти действия США и союзников не способствуют денуклеаризации Корейского полуострова.

"Китай призывает заинтересованные стороны приостановить и отменить это развертывание немедленно", - подчеркнул Лю Цзеи.

В июне 2016 года правительство Южной Кореи приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения подразделения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов, помимо Китая, выступила Россия.