К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти США направили к генеральному консульству РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния), которое должно быть закрыто 2 сентября, инспектора для проверки уровня загрязнения воздуха после сообщений о дыме из трубы камина генконсульства, сообщило информационное агентство AP.
Оно ссылается на официального представителя управления качества по району залива Сан-Франциско Лису Фасано. Она констатировала, что инспектор прибыл на место и удостоверился, что дыма над зданием генконсульства РФ не видно. Соответственно, ни о каком нарушении норм экологии речи быть не могло.
Температура воздуха в Сан-Франциско в пятницу достигала 38 градусов. Управление качества "предупредило жителей [побережья] залива, что дым от природных пожаров на севере Калифорнии, очевидно, появится в регионе и будет давать о себе знать в течение всех предстоящих выходных". На это время в городе введены жесткие ограничения на пользования каминами, мангалами и рекомендовано воздержаться от сжигания мусора и пластиковых материалов.