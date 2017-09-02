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Полиция Италии проверила почти 30 тыс. грузовиков после теракта в Барселоне

Международная панорама
2 сентября, 10:32 UTC+3 РИМ РИМ 2, сентября. /ТАСС

По результатам проверки были задержаны 24 человека, конфискованы 157 транспортных средств

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РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическая операция, в ходе которой были проведены проверки 27 тыс. фургонов и минигрузовиков, прошла в Италии. Как сообщает в субботу агентство ANSA, операция проводилась с 28 по 30 августа в рамках антитеррористических мер, предпринятых после теракта в Барселоне.

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Как указывает агентство, все проверенные автомобили находились вблизи от центров итальянских городов. В результате были задержаны 24 человека, 114 уличены в разных правонарушениях, 157 транспортных средств конфискованы. Всего были проверены более 32 тыс. человек, имевших отношение к этим автомобилям, из которых более пяти тысяч - иностранцы.

Отмечается, что в спецоперации были задействованы порядка 3,5 тыс. стражей порядка.

В итальянских городах устанавливаются бетонные барьеры и выставляются полицейские кордоны на въездах на основные центральные улицы, чтобы предотвратить попытки наездов на пешеходов.

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